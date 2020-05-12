Жителя Сызрани, который покусился на чужую селезенку, отправили в колонию

12 Май 2020 2020-05-12T14:31:46+03:00

Орудие преступления так и не нашли, возможно, это был обычный нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за чего была ссора, мужчины уже помнят с трудом, а последствия в итоге самые серьезные

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Конфликт между двумя жителями Сызрани закончился плохо для обоих: один попал в больницу, второй - под суд.

- Дело было в мае прошлого года, во время ссоры один ударил другого в живот неустановленным предметом. Он был острым, плоским, но орудие преступления так и не было обнаружено, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Сызрани. - Пострадавший попал в больницу, где ему удалили селезенку. Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью.

Обидчику, который нанес судьбоносный удар, предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, который использовался в качестве оружия».

Суд признал вину сызранца доказанной и недавно вынес ему приговор: три с половиной года колонии общего режима. Мужчина с таким решением не согласился и приговор обжаловал - теперь это дело будет рассматривать Самарский областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU