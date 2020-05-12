В Самаре введут особый противопожарный режим

12 Май 2020 2020-05-12T16:22:16+03:00

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В Самаре установят особый противопожарный режим. Он будет действовать с 14 мая по 31 августа текущего года. При наступлении 4 и 5 классов опасности огня будут введены ограничения на въезд автомобилей и пребывание жителей региона в лесах, а также на проведение работ, которые требуют разведения огня в лесу и граничащих с районами города участках.

– Кроме того, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях и на открытых территориях, – говорится в сообщении администрации Самары.

Горожан просят быть особенно внимательными, а также соблюдать все необходимые меры безопасности. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU