2020-05-13T11:56:40+03:00
Общество

МТС обеспечит бесплатной связью самарских медиков, спасающих больных коронавирусом

Новым тарифом уже пользуются 150 медицинских работников региона
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самарские медики смогут пользоваться бесплатной связью три месяца, потом тариф останется льготнымСамарские медики смогут пользоваться бесплатной связью три месяца, потом тариф останется льготнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Оператор МТС обеспечил бесплатной связью борющихся с COVID-19 врачей и медперсонал Самарской области. Сообщение об этом появилось на сайте департамента информационных технологий и связи региона.

- Специально для врачей и медицинского персонала, задействованного в лечении пациентов с COVID-19 в России, МТС разработала тариф, в который входит 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS, безлимитные звонки на номера МТС и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. В течение трех месяцев с момента подключения платить за него не нужно. По истечении трех месяцев тариф останется льготным и будет стоить 200 рублей в месяц, - рассказали в пресс-службе сотового оператора.

В компании отметили, что первыми регионами, где врачам и медперсоналу была предоставлена бесплатная связь, стали Москва и республика Татарстан. Более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц начали получать инструкции по подключению с 30 апреля. Самарская область присоединилась к программе сразу после майских праздников. В первую «волну» подключений попали около 150 медиков более чем из 10 лечебных учреждений Самарской области, в ближайшее время список будет дополнен и расширен. Формированием списка занимается минздрав Самарской области. Для подключения тарифа необходимо быть абонентом оператора, следовать инструкциям в SMS, которое придет от отправителя МТС и ввести USSD-команду - простую комбинацию цифр и символов.

- МТС предоставляет бесплатную связь и льготный тариф в отдельных регионах РФ, где работает сеть МТС, ориентируясь на информацию от оперативного штаба о наиболее пострадавших от коронавируса регионах и наиболее загруженных больницах, - уточнили в пресс-службе оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области выросло число нарушителей самоизоляции
Должен был «отмазать» от армии: в Самарской области задержали посредника во взятке
ЕГЭ в Самарской области в 2020 году перенесли на более поздний срок
У министра ЖКХ Самарской области отрицательный тест на коронавирус
«Офисы открыты, но визиты пока лучше отложить»: Центр обслуживания ССК начинает прием граждан по предварительной записи
В Самарской области сделали более 80 тысяч тестов на коронавирус
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 13 мая 2020 года: белых областей почти не осталось
Самарцам рассказали, как правильно выйти на работу после нерабочих дней
МТС обеспечит бесплатной связью самарских медиков, спасающих больных коронавирусом
В Самаре уже почти 500 больных коронавирусом
Билайн Бизнес поддержит малый и средний бизнес: бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год
«Призываем поддержать врачей»: несколько компаний в Самаре объединились, чтобы поздравить медицинских работников
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 79 пациентов в Самарской области
Нового начальника самарской ФСБ в регионе ждут уже на следующей неделе
В Самарской области депутата заподозрили в коммерческом подкупе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 13 мая 2020 года: подтвердились 79 случаев
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов: «На сегодняшний день меня никто не штрафовал»
Когда в Самаре отменят масочный режим
В Самаре водитель под наркотиками устроил серьезное ДТП
В Самаре в 12 раз завысили стоимость вывоза ТКО для медиков
В Самарской области автоледи 23 раза нарушила правила дорожного движения
В Самарской области обещают ночные заморозки до 0 градусов
Угрожал кровавой расправой: в Самарской области мужчина вымогал 900 тысяч рублей у знакомого
В Тольятти иномарка насмерть сбила велосипедиста