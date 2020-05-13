МТС обеспечит бесплатной связью самарских медиков, спасающих больных коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T11:56:40+03:00

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Оператор МТС обеспечил бесплатной связью борющихся с COVID-19 врачей и медперсонал Самарской области. Сообщение об этом появилось на сайте департамента информационных технологий и связи региона.

- Специально для врачей и медицинского персонала, задействованного в лечении пациентов с COVID-19 в России, МТС разработала тариф, в который входит 600 минут голосовых вызовов, 600 SMS, безлимитные звонки на номера МТС и 10 гигабайт мобильного интернета в месяц. В течение трех месяцев с момента подключения платить за него не нужно. По истечении трех месяцев тариф останется льготным и будет стоить 200 рублей в месяц, - рассказали в пресс-службе сотового оператора.

В компании отметили, что первыми регионами, где врачам и медперсоналу была предоставлена бесплатная связь, стали Москва и республика Татарстан. Более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц начали получать инструкции по подключению с 30 апреля. Самарская область присоединилась к программе сразу после майских праздников. В первую «волну» подключений попали около 150 медиков более чем из 10 лечебных учреждений Самарской области, в ближайшее время список будет дополнен и расширен. Формированием списка занимается минздрав Самарской области. Для подключения тарифа необходимо быть абонентом оператора, следовать инструкциям в SMS, которое придет от отправителя МТС и ввести USSD-команду - простую комбинацию цифр и символов.

- МТС предоставляет бесплатную связь и льготный тариф в отдельных регионах РФ, где работает сеть МТС, ориентируясь на информацию от оперативного штаба о наиболее пострадавших от коронавируса регионах и наиболее загруженных больницах, - уточнили в пресс-службе оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU