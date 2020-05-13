«Офисы открыты, но визиты пока лучше отложить»: Центр обслуживания ССК начинает прием граждан по предварительной записи

13 Май 2020 2020-05-13T13:17:40+03:00

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С 12 мая Самарская сетевая компания, как непрерывно действующая организация, возвращается к работе в полном объеме. При этом соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности остается обязательным, а значит, на территории всего предприятия используют медицинские маски, одноразовые перчатки, обрабатывают дезинфицирующими средствами поверхности и руки, а также следят за соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Центр обслуживания потребителей ССК будут принимать граждан только по предварительной записи. Записаться на прием к специалисту можно на официальном сайте компании в разделе «Интернет-приемная» или по телефону Центра обслуживания потребителей 8-800-222-94-22. При посещении офиса граждане обязаны использовать медицинские маски.

Хотя центры обслуживания и готовы принимать посетителей, энергетики призывают потребителей отложить очные визиты в офис и рекомендуют для решения своих вопросов воспользоваться дистанционными сервисами компании: Личным кабинетом и Интернет-приемной. Бегите свое здоровье, оставайтесь дома!

ИСТОЧНИК KP.RU