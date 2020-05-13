Должен был «отмазать» от армии: в Самарской области задержали посредника во взятке
Следственный отдел по Отрадному завершил расследование дела по статье «Покушение на посредничество во взяточничестве». По версии следователей, 27 декабря минувшего года мужчина получил 200 тысяч рублей от гражданина.
– Эти деньги должны были пойти на военные билеты для двоих жителей региона. Средства планировали передать в военкоматы Отрадного и Кинель-Черкасского района области. Следователи собрали достаточное количество доказательств, поэтому дело передано в суд, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Отмечается, что оперативное сопровождение делу оказывали подразделения ГУ МВД России по региону. В скором времени суд рассмотрит дело и определит степень вины мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU