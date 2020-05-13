2020-05-13T13:59:26+03:00
Общество

Должен был «отмазать» от армии: в Самарской области задержали посредника во взятке

Мужчина должен был передать в военкомат 200 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Дело передано в суд для дальнейшего разбирательства ФОТО: СУ СК России по Самарской областиДело передано в суд для дальнейшего разбирательства ФОТО: СУ СК России по Самарской области
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Следственный отдел по Отрадному завершил расследование дела по статье «Покушение на посредничество во взяточничестве». По версии следователей, 27 декабря минувшего года мужчина получил 200 тысяч рублей от гражданина.

– Эти деньги должны были пойти на военные билеты для двоих жителей региона. Средства планировали передать в военкоматы Отрадного и Кинель-Черкасского района области. Следователи собрали достаточное количество доказательств, поэтому дело передано в суд, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Отмечается, что оперативное сопровождение делу оказывали подразделения ГУ МВД России по региону. В скором времени суд рассмотрит дело и определит степень вины мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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