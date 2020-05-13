Почти 5000 предпринимателей региона получат субсидии от государства

13 Май 2020 2020-05-13T16:46:09+03:00

Изменить размер текста: A A

13 мая на очередном заседании штаба по экономике под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова были озвучены промежуточные итоги реализации федеральных и региональных мер поддержки бизнеса. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о 4800 обращениях от предпринимателей, поступивших в УФНС региона, на выплату субсидий, предусмотренных федеральным правительством.

Напомним, в ходе совещания с членами федерального правительства, прошедшего 15 апреля, Владимир Путин отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса получат государственную поддержку в виде финансовой помощи на безвозмездной основе. Компании получат деньги из расчета 12 130 рублей на каждого сотрудника в течение двух месяцев.Основное условие — сохранение штата сотрудников как минимум на 90% по состоянию на 1 апреля 2020 года. Прием заявлений осуществляется с 1 мая и в течение всего месяца, при этом оформить документ можно дистанционно на сайте налог.ру.Денежные средства начнут поступать на счета компаний с 18 мая. Таким образом, выплаты за май сотрудники смогут получить в июне. Общая сумма финансовой поддержки предприятиям пострадавших отраслей по состоянию на 12 мая уже составит 545,5 млн рублей. К концу месяца эта цифра безусловно возрастет, считают эксперты.

Дмитрий Богданов также отметил рост беспроцентных кредитов, выданных реготделениями банков-лидеров по доле рынка соответствующих сегментов. По состоянию на 8 мая эти банки одобрили заявки 236 компаний и выдали «нулевых» кредитов на сумму 433,6 млн рублей. Также финансовые организации оформили договора реструктуризации и «кредитных каникул» в отношении 736 организаций на сумму 9 млрд 643,5 млн руб.

Марину Железнову, исполнительного директора компании «Ритейл С», к необходимости взять кредит привело снижение выручки, уменьшение количества клиентов и спроса на продукцию, что повело за собой сложности при выплаты ЗП сотрудникам. «Кредит на неотложные нужды под выплату заработной платы под 0% годовых позволил нашей организации сохранить штат - 8 сотрудников. Считаю меры, которые предпринимает наше правительство – очень своевременные и дают возможности нам, малому бизнесу, сохранить текущий вид деятельности и выполнять обязательства перед своими сотрудниками», - отмечает предприниматель.

- Хочется поблагодарить региональные органы федеральной налоговой службы и руководство банковского сектора региона. Слаженная работа и растущее количество удовлетворенных заявок предпринимателей говорит об эффективной мере взаимодействия с коммерсантами, попавшими в трудную ситуацию, - подчеркнул Дмитрий Богданов.