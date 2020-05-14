В Самаре состоится практикум «Формируем кейсы для бизнеса в условиях пандемии по практическим запросам»

14 Май 2020 2020-05-14T09:17:36+03:00

Бесплатный семинар для всех, кто ищет новые пути развития для своего бизнеса, состоится 19 мая в 14.00

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Спикер мероприятия - Ирина Отвагина — тренер-тьютор образовательных программ «Мой бизнес», «Ты предприниматель», основатель и генеральный директор маркетинговой группы «Отважный маркетинг», руководитель Центра Регионального маркетинга и рекламы в Торгово-промышленной палате Республики Тува.

На практикуме будут разбираться реальные кейсы, которые помогут решить участникам конкретные бизнес-задачи и станут руководством к действию.

Участие в онлайн-событии бесплатное. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация https://mybiz63.ru/posts/events/praktikum-formiruem-keysy-dlya-biznesa-v-usloviy

Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах:

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