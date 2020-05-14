В Самаре состоится практикум «Формируем кейсы для бизнеса в условиях пандемии по практическим запросам»
Спикер мероприятия - Ирина Отвагина — тренер-тьютор образовательных программ «Мой бизнес», «Ты предприниматель», основатель и генеральный директор маркетинговой группы «Отважный маркетинг», руководитель Центра Регионального маркетинга и рекламы в Торгово-промышленной палате Республики Тува.
На практикуме будут разбираться реальные кейсы, которые помогут решить участникам конкретные бизнес-задачи и станут руководством к действию.
Участие в онлайн-событии бесплатное. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация https://mybiz63.ru/posts/events/praktikum-formiruem-keysy-dlya-biznesa-v-usloviy
Подробности на сайте mybiz63.ru, а также в аккаунтах: