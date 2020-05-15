На трассе в Самарской области КамАЗ вылетел с дороги и протаранил дерево

15 Май 2020 2020-05-15T14:08:36+03:00

Водитель не справился с управлением, машину начало мотать по дороге Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В четверг, 14 мая, в Самарской области произошло ДТП. Автомобиль КамАЗ двигался по Кинель-Черкасскому району. В определенный момент 51-летний водитель не справился с управлением, машину начало заносить.

– Грузовик врезался в барьерное ограждение справа по ходу движения, после этого вылетел в кювет, где врезался в дерево. Мужчина пострадал. Ему потребовалась срочная помощь медиков, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, где ему назначили стационарное лечение. Правоохранители уточняют все детали происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU