В Самарской области выявили новый очаг бешенства среди животных
В Самарской области выявили еще один очаг бешенства среди животных. На этот раз опасное заболевание нашли на территории Кинель-Черкасского района. Подхватила его собака.
- При исследовании головного мозга собаки, принадлежащей мужчине, проживающему в селе Кинель-Черкассы, обнаружен антиген вируса бешенства. Сейчас проводятся мероприятия по установлению карантина, а также по предотвращению распространения очага бешенства, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Самарской области.
Напомним, что недавно бешенство нашли и в Красноярском районе. Заразилась им собака жительницы села Екатериновка. А до этого заболевание выявили у собаки в селе Новый Буян.
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ИСТОЧНИК KP.RU