Прокуратура проверит, правильно ли минздрав начислил выплаты врачам за коронавирус

15 Май 2020 2020-05-15T17:04:25+03:00

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Прокуратура Самарской области проверит законность начислений выплат за работу с коронавирусными больными со стороны регионального минздрава. После сообщений в СМИ о возможных нарушениях при расчете стимулирующих выплат ведомство решило провести проверку. В первую очередь прокуратура рассмотрит жалобы врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи.

- Мы дадим оценку законности начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, - пояснили в ведомстве, отметив, что если проверка выявит нарушения, то будут приняты соответствующие меры

Напомним, самарских медиков возмутил порядок расчета выплат за работу с коронавирусными больными. Вместо того, чтобы заплатить обещанные президентом РФ Владимиром Путиным деньги всем в равном объеме, в самарском минздраве рассчитали сумму выплат исходя из даты первого контакта медика с пациентом с COVID-19. Такой подход уже вызвал резкую критику со стороны главы государства, который подчеркнул, что выплаты должны проводиться за сам факт работы с такими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU