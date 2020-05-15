2020-05-15T17:04:25+03:00
Общество

Прокуратура проверит, правильно ли минздрав начислил выплаты врачам за коронавирус

Ведомство отреагировало на сообщения СМИ о возможных нарушениях трудовых прав врачей и водителей скорой помощи
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врачи и медсестры находятся "на передовой" борьбы с вирусомВрачи и медсестры находятся "на передовой" борьбы с вирусомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Самарской области проверит законность начислений выплат за работу с коронавирусными больными со стороны регионального минздрава. После сообщений в СМИ о возможных нарушениях при расчете стимулирующих выплат ведомство решило провести проверку. В первую очередь прокуратура рассмотрит жалобы врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи.

- Мы дадим оценку законности начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, - пояснили в ведомстве, отметив, что если проверка выявит нарушения, то будут приняты соответствующие меры

Напомним, самарских медиков возмутил порядок расчета выплат за работу с коронавирусными больными. Вместо того, чтобы заплатить обещанные президентом РФ Владимиром Путиным деньги всем в равном объеме, в самарском минздраве рассчитали сумму выплат исходя из даты первого контакта медика с пациентом с COVID-19. Такой подход уже вызвал резкую критику со стороны главы государства, который подчеркнул, что выплаты должны проводиться за сам факт работы с такими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько пациентов вылечились от коронавируса в Самарской области 15 мая
Из-за сбросов Жигулевской ГЭС с 16 мая может подтопить дачи в Самарской области
В оперштабе рассказали, на сколько дней хватит защитных костюмов для медиков в Самарской области
Из самарского ТЦ «Гудок» эвакуировали 120 человек
Стало известно, почему в Самаре из автобуса вытолкнули женщину без маски
Дмитрий Азаров заплатит врачам скорой помощи в Самарской области
Тольяттинский «Акрон» планирует играть домашние матчи ФНЛ в Жигулевске
Тольяттиазот выделил более 42 млн рублей, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности в период пандемии
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на грядущих выходных
Прокуратура проверит, правильно ли минздрав начислил выплаты врачам за коронавирус
В Самаре на месяц перекроют еще одну улицу
Президент запретил рассчитывать выплаты медикам по часам
В Самаре задержали чиновника, который за деньги разрешил оборот алкоголя без лицензии
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Тольяттинский «Акрон» официально стал чемпионом ПФЛ и перейдет в ФНЛ
Не хватает рук: тольяттинский депутат призвал добровольцев помочь разнести продуктовые наборы нуждающимся людям
Стало известно, когда «Крылья Советов» возобновят футбольный сезон
Один из заболевших коронавирусом в Самарской области приехал из Казахстана
В Волгаре из-за работ на сетях отключат холодную воду