2020-05-16T00:00:26+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 мая 2020 года: в лидерах по заболевшим

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 16 мая 2020 года
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

360 зараженных пациентов, 24 новых случая, МФЦ начал работу по предварительной записи - рассказываем последние новости коронавируса в Тольятти на 16 мая 2020 года.

Тольятти уверенно занимает вторую строчку по числу заболевших коронавирусом в регионе. Но за вчерашний день город снов вырвался в лидеры по количеству свежевыявленных заболеваний. На утро 16 мая в Тольятти зафиксировано всего 360 зараженных новой инфекцией горожан, причем 24 из них - за последние сутки. Среди больных по-прежнему остаются работники Автоваза.

Большинство предприятий в Автограде работают, правда с соблюдением всех правил санитарной безопасности и строго масочного режима. С понедельника работу возобновит и Автоваз. Кроме того, возобновили работу многофункциональные центры (МФЦ), где можно подать заявления на получение госуслуг, в том числе выплат на детей.

Департамент образования Тольятти озвучил планы по срокам окончания учебного года в школах города. Здесь рассказали, что ученики младших классов будут учиться до 25 мая, среднее звено – до 26-27 мая, а ученики 9-11 классов – до 30-го. ЕГЭ для выпускников никто не отменял, а вот «последние звонки» классам предложили провести дистанционно, в онлайн-формате.

Также до 18 мая в Тольятти продолжает действовать режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров рассказал, сколько заплатят сотрудникам скорой помощи
Жители Самарской области попросили у губернатора интернет, дорогу и мини-технопарк
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 мая 2020 года: в лидерах по заболевшим
Почта России на вебинаре расскажет, как повысить эффективность бизнеса
В Самаре на нарушителей самоизоляции будут охотиться беспилотники
Стало известно, сколько пациентов вылечились от коронавируса в Самарской области 15 мая
Из-за сбросов Жигулевской ГЭС с 16 мая может подтопить дачи в Самарской области
В оперштабе рассказали, на сколько дней хватит защитных костюмов для медиков в Самарской области
Из самарского ТЦ «Гудок» эвакуировали 120 человек
Стало известно, почему в Самаре из автобуса вытолкнули женщину без маски
Дмитрий Азаров заплатит врачам скорой помощи в Самарской области
Тольяттинский «Акрон» планирует играть домашние матчи ФНЛ в Жигулевске
Тольяттиазот выделил более 42 млн рублей, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности в период пандемии
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на грядущих выходных
Прокуратура проверит, правильно ли минздрав начислил выплаты врачам за коронавирус
В Самаре на месяц перекроют еще одну улицу
Президент запретил рассчитывать выплаты медикам по часам
В Самаре задержали чиновника, который за деньги разрешил оборот алкоголя без лицензии
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Тольяттинский «Акрон» официально стал чемпионом ПФЛ и перейдет в ФНЛ
Не хватает рук: тольяттинский депутат призвал добровольцев помочь разнести продуктовые наборы нуждающимся людям
Стало известно, когда «Крылья Советов» возобновят футбольный сезон
Один из заболевших коронавирусом в Самарской области приехал из Казахстана
В Волгаре из-за работ на сетях отключат холодную воду