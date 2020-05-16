Коронавирус в Тольятти, последние новости на 16 мая 2020 года: в лидерах по заболевшим

16 Май 2020 2020-05-16T00:00:26+03:00

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 16 мая 2020 года

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360 зараженных пациентов, 24 новых случая, МФЦ начал работу по предварительной записи - рассказываем последние новости коронавируса в Тольятти на 16 мая 2020 года.

Тольятти уверенно занимает вторую строчку по числу заболевших коронавирусом в регионе. Но за вчерашний день город снов вырвался в лидеры по количеству свежевыявленных заболеваний. На утро 16 мая в Тольятти зафиксировано всего 360 зараженных новой инфекцией горожан, причем 24 из них - за последние сутки. Среди больных по-прежнему остаются работники Автоваза.

Большинство предприятий в Автограде работают, правда с соблюдением всех правил санитарной безопасности и строго масочного режима. С понедельника работу возобновит и Автоваз. Кроме того, возобновили работу многофункциональные центры (МФЦ), где можно подать заявления на получение госуслуг, в том числе выплат на детей.

Департамент образования Тольятти озвучил планы по срокам окончания учебного года в школах города. Здесь рассказали, что ученики младших классов будут учиться до 25 мая, среднее звено – до 26-27 мая, а ученики 9-11 классов – до 30-го. ЕГЭ для выпускников никто не отменял, а вот «последние звонки» классам предложили провести дистанционно, в онлайн-формате.

Также до 18 мая в Тольятти продолжает действовать режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU