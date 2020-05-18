2020-05-18T11:12:07+03:00
Общество

«Грязное» заведение: в Самарской области закрыли кафе, где персонал не мыл руки

Кроме этого, там было выявлено множество нарушений
Владислав КИРСАНОВ
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За предоставленное время владелец кафе должен устранить нарушения ФОТО: УФССП по Самарской областиЗа предоставленное время владелец кафе должен устранить нарушения ФОТО: УФССП по Самарской области
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Одно из кафе Безенчука грубо нарушало санитарные нормы, за что его хозяин был привлечен к ответственности. В ходе проверки выяснилось, что в заведении неправильно хранят готовую продукцию, которая находилась в холодильнике без какой-либо маркировки.

– Кроме того, пищевой цех не был оборудован раковиной для мытья рук. Обработка сырых и готовых продуктов производилась в одном помещении. Для мытья посуды не была предусмотрена трехсекционная ванна, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Суд вынес соответствующее постановление, согласно которому общепит будет закрыт на 60 дней. Судебные приставы опечатали двери кафе и в ежедневном режиме будут контролировать исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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