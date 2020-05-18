«Грязное» заведение: в Самарской области закрыли кафе, где персонал не мыл руки
Одно из кафе Безенчука грубо нарушало санитарные нормы, за что его хозяин был привлечен к ответственности. В ходе проверки выяснилось, что в заведении неправильно хранят готовую продукцию, которая находилась в холодильнике без какой-либо маркировки.
– Кроме того, пищевой цех не был оборудован раковиной для мытья рук. Обработка сырых и готовых продуктов производилась в одном помещении. Для мытья посуды не была предусмотрена трехсекционная ванна, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Суд вынес соответствующее постановление, согласно которому общепит будет закрыт на 60 дней. Судебные приставы опечатали двери кафе и в ежедневном режиме будут контролировать исполнение решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU