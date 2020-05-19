2020-05-19T01:00:15+03:00
Общество

Школу в "Новой Самаре" достроят до конца года

Здесь получать знания смогут 1200 ребят
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре строят новую школу. Фото: администрация СамарыВ Самаре строят новую школу. Фото: администрация Самары
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До конца года в Новой Самаре намерены достроить школу на 1200 учеников, которую начали возводить еще в прошлом году. Стройка ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В новом районе это долгожданное образовательное учреждение -в прошлом году жители Новой Самары даже обращались на прямую линию к президенту Владимиру Путину с просьбой о содействии.

Сейчас стройка уже началась, здесь ведут монтажные работы по устройству инженерных систем, закрывают кровлю и делают предчистовую отделку. В планах зстройщиков - завершить все работы уже в 2020 году, чтобы в 2021 году 1 сентября школьники района смогли впервые сесть за парты в новой школе.

- Сдача школы в микрорайоне «Новая Самара» долгожданное знаковое событие для многих жителей поселка Мехзавод. Это будет большое и современное образовательное учреждение, и для нас очень важно сдать его в срок, - поделилась своим мнением глава города Елена Лапушкина.

В Новой Самаре живет уже больше 11 тыс человек, здесь очень много молодых семей, поэтому школа давно была нужна. еще один важный вопрос для жителей - поликлиника.

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Глава города Елена Лапушкина оценила первоочередные потребности жителей «Новой Самары» и определилась, в чем им должен помочь город в первую очередь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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