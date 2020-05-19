В Самаре будут судить сотрудника налоговой, который просил 600 тысяч за незаконные услуги

19 Май 2020 2020-05-19T10:07:43+03:00

Мужчина получил 100 тысяч рублей и 200 тысяч муляжа ФОТО: СУ СК России по Самарской области

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Следственный комитет Самарской области завершил расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров. Его подозревают в покушении на мошенничество. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Самарской области.

– По версии следователей, 6 ноября минувшего года обвиняемый получил от представителя одной из фирм 100 тысяч рублей и муляж на 200 тысяч. Эти деньги были частью от 600 тысяч рублей, которые должны были пойти на перерегистрацию компании из Тольятти в Москве, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Также сотрудник налоговой должен был поспособствовать смене директора и учредителя конторы на иностранного гражданина. Но довести до конца это дело не удалось – сотрудники УФСБ задержали его на месте происшествия. Теперь этим делом займется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU