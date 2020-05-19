2020-05-19T10:10:10+03:00
Общество

Дмитрий Азаров назначил региональные выплаты сотрудникам скорой помощи и первичного звена

Эти средства пойдут в дополнение к федеральным мерам поддержки
Егор ТКАЧЕНКО
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Выплаты должны поступить уже на этой неделеВыплаты должны поступить уже на этой неделеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров постановил назначить единовременные региональные выплаты всем сотрудникам скорой помощи, а также врачам первичного звена. Это сделано в связи с повышенной нагрузкой и дополнительными рисками распространения коронавируса.

– Врачи скорой получат 20 тысяч рублей. Средний медперсонал – по 10 тысяч, младший, включая водителей скорых, – по 5 тысяч рублей. Данные выплаты – дополнение к федеральным мерам поддержки, оказанным благодаря решению президента России Владимира Путина, – сообщает правительство Самарской области.

Врачам первичного звена, включая заведующих отделений и других врачей, будет произведена выплата в 15 тысяч рублей. Средний медперсонал получит по 7,5 тысяч. Младший персонал первичной помощи – 5 тысяч рублей. Отмечается, что выплаты поступят уже на этой неделе. На эти меры направлено 136,5 млн рублей из гранта за достижения эффективности за прошлый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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