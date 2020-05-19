ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

19 Май 2020 2020-05-19T11:03:27+03:00

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ВТБ проанализировал потребительскую активность россиян в период пандемии COVID-19. Объем зарплатных начислений клиентам в апреле существенно не изменился, при этом транзакции по картам сократились на 34%. Помимо «наземного» эквайринга отрицательную динамику показали и онлайн-заказы, в первую очередь – за счет уменьшения почти вдвое расходов на авиабилеты и более чем в 1,5 раза – на транспорт. Одновременно выросли траты на продукты – на четверть, и на алкоголь – более чем вдвое.

В апреле 2020 г. зачисление зарплат клиентам ВТБ, который обслуживает несколько миллионов человек, сократилось всего на 3% относительно марта 2020 г. и увеличились на 5% против апреля прошлого года. При этом граждане не стремились переводить полученные средства в наличные: оборот по снятию в банкоматах снизился на четверть относительно апреля прошлого года и на треть – против марта нынешнего.

Одной из немногих сфер, где обороты выросли относительно прошлого апреля, стал продуктовый ритейл (+23%). В торговом эквайринге его доля в портфеле увеличилась до 53%, т.е. каждая вторая покупка россиян в оффлайн-магазинах пришлась именно на продукты. Лучшую динамику показали алкомаркеты, в которых оборот вырос на 138%. Кратно возросла доля заказов продуктов из магазинов и ресторанов через интернет, хотя снижения общего оборота ресторанам прогнозируемо не удалось избежать: в апреле он сократился более чем вдвое.

Одежду и обувь также чаще стали заказывать онлайн, рост доли в интернет-эквайринге у этого сегмента стал максимальным: с 1,5 до 9%. Прирост произошел и у магазинов электроники (с 2,3 до 8,3%), товаров для дома (с 0,6 до 4,2%) и вдвое – у автодилеров (до 2,4%). При этом оффлайн-расходы во всех этих сегментах показали снижение.

ИСТОЧНИК KP.RU