2020-05-20T08:48:17+03:00
Общество

Ехали на дачу: в Самаре «Приора» протаранила «Кию» с двумя маленькими детьми

Отечественная легковушка не пропустила иномарку на перекрестке
Владислав КИРСАНОВ
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Водитель «Приоры» не уступил дорогу на перекресткеВодитель «Приоры» не уступил дорогу на перекресткеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях, в Самаре произошло ДТП на улице Краснопресненской. 22-летний водитель «Приоры», приближаясь к перекрестку, не выполнил требования знака «уступи дорогу», в результате чего врезался в «Кию». За рулем иномарки был 37-летний водитель, а на заднем сидении было два маленьких ребенка.

– В результате столкновения две девочка – 11-ти и 8-ми лет пострадали. Они были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Оба ребенка были пристегнуты ремнем безопасности, а семья ехала из дома на дачу, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшие дети были пристегнуты ремнями безопасности Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавшие дети были пристегнуты ремнями безопасностиФото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители разбираются во всех деталях происшествия. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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