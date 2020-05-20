2020-05-20T12:04:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Азаров: "Мы работаем фактически в режиме военного времени"

Губернатор назвал коронавирус незримым врагом и призвал бороться с ним
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Губернатор Самарской области провел видеосовещаниеГубернатор Самарской области провел видеосовещание
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Губернатор Самарской области сравнил коронавирус с незримым противником и и отметил, что сегодня все ведомства работают фактически в режиме военного времени. Так он высказался в рамках заседания оперативного штаба в режиме видеоконференции. Он призвал всех коллег постоянно быть на связи и как можно быстрее принимать решения в любых ситуациях и при любых изменениях положения.

- Скорость решения должна быть очень высокой, Не случайно мы в рамках оперативного штаба работу ведем 24/7, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также губернатор призвал всех коллег быть в контакте с людьми, постоянно узнавать, что волнует горожан и жителей сел. До этого губернатор призвал всех выйти на улицы и посмотреть, что там происходит.

Напомним, что на 20 мая 2020 года в регионе зарегистрировано 1666 случаев заражения коронавирусом.

В Самарской области начали снимать ограничения, руководствуясь составленным планом. Сейчас в регионе остался только один район, где до сих пор не нашли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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