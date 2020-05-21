2020-05-21T11:09:26+03:00
Общество

В Самарской области завершили поиски 17-летней девушки с короткими белыми волосами

Виолетту Лукович волонтеры и полиция не могли найти почти три недели
Михаил ГОРЮНОВ
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Розыск Виолетты завершенРозыск Виолетты завершенФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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2 мая в Самарской области бесследно исчезла жительница села Домашка, что в Кинельском районе, Виолетта Лукович. 17-летнюю девушку правоохранители и добровольцы искали почти три недели. Накануне вечером, в среду, 20 мая, розыск объявили закрытым.

- Она найдена. Жива, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Активисты не раскрывают подробную информацию о том, где находилась Виолетта. Теперь с подростком предстоит общаться полицейским - инспекторам отделения по делам несовершеннолетних.

Напомним, что именно 20 мая информация о пропавшей распространилась в социальных сетях. Сразу после этого она и объявилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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