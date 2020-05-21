В Самарской области завершили поиски 17-летней девушки с короткими белыми волосами

21 Май 2020 2020-05-21T11:09:26+03:00

Виолетту Лукович волонтеры и полиция не могли найти почти три недели

Изменить размер текста: A A

2 мая в Самарской области бесследно исчезла жительница села Домашка, что в Кинельском районе, Виолетта Лукович. 17-летнюю девушку правоохранители и добровольцы искали почти три недели. Накануне вечером, в среду, 20 мая, розыск объявили закрытым.

- Она найдена. Жива, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Активисты не раскрывают подробную информацию о том, где находилась Виолетта. Теперь с подростком предстоит общаться полицейским - инспекторам отделения по делам несовершеннолетних.

Напомним, что именно 20 мая информация о пропавшей распространилась в социальных сетях. Сразу после этого она и объявилась.

ИСТОЧНИК KP.RU