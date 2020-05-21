В Самарской области число погибших от коронавируса достигло 13 человек

21 Май 2020 2020-05-21T11:18:51+03:00

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Сегодня, 21 мая, стало известно, что в Самарской области выросло число погибших от коронавируса. За прошедший день в регионе зафиксировано еще два случая гибели людей, у которых ранее обнаружили опасную инфекцию.

– Общее число умерших составляет 13 человек. Всего в регионе диагноз COVID-19 подтвердился у 1740 человек. 485 выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений региона, – сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Таким образом, на стационарном и амбулаторном лечении в Самарской области остаются 1242 человека. Также в регионе продолжают действовать режим самоизоляции и масочный режим. Ограничительные меры продлятся минимум до 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU