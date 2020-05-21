2020-05-21T13:17:03+03:00
Общество

В Самаре около больницы Пирогова бомж плюется в прохожих

Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
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Горожане предложили арестовать хулиганаГорожане предложили арестовать хулиганаФото: Андрей КУРОЧКИН
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Жителей Самары сегодня шокировало поведение мужчины около больницы имени Пирогова. Неопрятный гражданин, похожий на человека без определенного места жительства плевался в лицо прохожим.

– На вид ему около 50 лет. Я медицинский работник. Вот такое «спасибо» за работу в меня сегодня прилетело. Очень неприятно, – сообщил очевидец в социальных сетях.

В комментариях люди предположили, что подобное аморальное поведение мужчины может самого довести его до больницы, так как среди прохожих может оказаться тот, кто банально изобьет хулигана. Некоторые предложили арестовать гражданина, так как он потенциально может болеть опасными инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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