В Самаре около больницы Пирогова бомж плюется в прохожих

21 Май 2020 2020-05-21T13:17:03+03:00

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Жителей Самары сегодня шокировало поведение мужчины около больницы имени Пирогова. Неопрятный гражданин, похожий на человека без определенного места жительства плевался в лицо прохожим.

– На вид ему около 50 лет. Я медицинский работник. Вот такое «спасибо» за работу в меня сегодня прилетело. Очень неприятно, – сообщил очевидец в социальных сетях.

В комментариях люди предположили, что подобное аморальное поведение мужчины может самого довести его до больницы, так как среди прохожих может оказаться тот, кто банально изобьет хулигана. Некоторые предложили арестовать гражданина, так как он потенциально может болеть опасными инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU