2020-05-21T20:14:13+03:00
Общество

Адвокат рассказал, как оспорить штраф за «нарушение» самоизоляции

Пошаговая инструкция с комментариями адвоката
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Не все штрафы нужно оплачиватьНе все штрафы нужно оплачиватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В наше напряженное сложной эпидемиологической ситуацией время может случиться так, что прямо в свой выходной вдруг узнаешь, что тебе «прилетел» штраф за нарушение самоизоляции. Если ты при этом ничего не нарушал, да и в кармане всегда с собой справка с работы, где четко написано, что перемещаться ты можешь свободно, получить такое «оповещение» крайне обидно. Что делать, как оспорить несправедливый штраф москвичам рассказал известный адвокат Леонид Ольшанский. Эта четкая пошаговая инструкция может быть полезна и самарцам.

Кстати, адвокат отметил, что штраф может быть и от простой технической ошибки. Подробнее о том, как оспорить штраф за «нарушении» самоизоляции, читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области легковушка вылетела перед поездом и превратилась в груду металла
Названы самые эпидемиологически опасные места Самарской области
Реконструкция моста через реку Сок в Самаре может закончиться раньше ожидаемого
Адвокат рассказал, как оспорить штраф за «нарушение» самоизоляции
Самаре не разрешают снимать ограничения из-за коронавируса
Врачи Самары и Самарской области могут стать участниками конкурса «Медицина – мое призвание»
Прокуратура проверила, как на железнодорожном вокзале Самары меряют температуру
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области увеличилось до 539 человек
Попросили воды и украли полмиллиона: в Тольятти ищут обидчиц 94-летней дамы
В Самаре оштрафовали фирму, которая продавала яблоки и томаты без маркировки
В Самаре добавили автобусов до Рубежного
Любитель зимней рыбалки из Прибрежного попал под суд за то, что наловил рыбы на 100 тысяч рублей
В Самаре на три месяца перекроют движение на улице Солнечной
Как правильно пожаловаться на соседей, нарушающих самоизоляцию
Стала известна судьба законопроекта о приостановке выплат экс-губернатору Меркушкину
«Весна 2020» – узнай больше о бизнесе сегодня
В Самарской области пожилую женщину зверски убили из-за пенсии
В Самаре продлили ограничение движения рядом с Фрунзенским мостом
Стало известно, когда начнется ЕГЭ в Самарской области в 2020 году
Студенты СамГУПС помогают железной дороге с ремонтом пути
Защитник «Лады» Дмитрий Возовик продолжит карьеру в КХЛ
В Самарской области между двумя управляющими компаниями разгорается коммунальная война