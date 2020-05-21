Адвокат рассказал, как оспорить штраф за «нарушение» самоизоляции

21 Май 2020 2020-05-21T20:14:13+03:00

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В наше напряженное сложной эпидемиологической ситуацией время может случиться так, что прямо в свой выходной вдруг узнаешь, что тебе «прилетел» штраф за нарушение самоизоляции. Если ты при этом ничего не нарушал, да и в кармане всегда с собой справка с работы, где четко написано, что перемещаться ты можешь свободно, получить такое «оповещение» крайне обидно. Что делать, как оспорить несправедливый штраф москвичам рассказал известный адвокат Леонид Ольшанский. Эта четкая пошаговая инструкция может быть полезна и самарцам.

Кстати, адвокат отметил, что штраф может быть и от простой технической ошибки. Подробнее о том, как оспорить штраф за «нарушении» самоизоляции, читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU