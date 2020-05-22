В Самарской области мужчина украл у односельчанина триммер, электропилы и зарядку для авто

22 Май 2020 2020-05-22T10:25:36+03:00

Ущерб, который он нанес своими действиями, составил 15 тысяч рублей

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Полицейские Кинельского отдела получили сообщение, что из дома местного жителя пропало имущество: триммер, электропилы, а также пуско-зарядное устройство для авто. Заявленный ущерб составил 15 тысяч рублей. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемого.

– Им оказался 28-летний односельчанин пострадавшего. В ходе опроса он полностью признал свою вину. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, – рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина проник в дом, подломив оконную раму. Часть имущества ему удалось сбыть, часть была изъята и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU