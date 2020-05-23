2020-05-23T08:53:12+03:00
Общество

Самару на выходных ждет необычная погода

Также синоптики обещают, что ближайшие два дня будут дождливыми
Михаил ГОРЮНОВ
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На выходных будут дождиНа выходных будут дождиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Стало известно, какая погода будет в Самарской области 23 и 24 мая - в субботу и воскресенье. В Приволжском УГМС сообщили, что ожидаются температурные контрасты. Связано это с выходом циклона с Прикаспийской низменности на Среднюю Волгу.

- Левобережье будет находиться в теплом секторе этого циклона, а Правобережье - в тылу. Температурный фон окажется очень неоднородным - отмечают синоптики.

На правом берегу Волги днем будет преобладать температура воздуха 12-20 градусов. На левом она местами превысит 30 градусов.

Циклон также принесет в Самару и область небольшие и умеренные дожди. Они ожидаются и в субботу, и в воскресенье. Ночная температура местами будет достигать 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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