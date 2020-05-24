2020-05-24T09:39:07+03:00
Спорт

Глава района Самары обратился в полицию из-за занятий фигурным катанием и хоккеем в торговом центре

В ТЦ «Аврора» во время режима самоизоляции проводят тренировки детские секции
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас заниматься спортом в Самаре можно только по двое и только соблюдая дистанцию.Сейчас заниматься спортом в Самаре можно только по двое и только соблюдая дистанцию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители Самары пожаловались на то, что в торговом центре «Аврора» открыли каток и проводят занятия у детей по фигурному катанию и хоккею. При этом в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Во время него отменены все спортивные мероприятия, а секции приостановили занятия. Глава Железнодорожного района Вадим Тюнин обратился в полицию из-за тренировок в ТЦ.

- 21 мая нами направлено письмо в районный отдел полиции для проведения соответствующих мероприятий по вопросу нарушения на территории ТЦ «Аврора». Завтра проведем повторную проверку, - рассказал Тюнин.

При этом в министерстве спорта пообещали связаться с тренерами хоккейного клуба, чтобы объяснить, что тренироваться сейчас нельзя.

Напомним, сейчас в Самаре заниматься спортом вне дома можно только по двое и соблюдая дистанцию.

Тренировки по хоккею и фигурному катанию в ТЦ "Аврора" в Самаре. Добрый день! На основании каких документов ТЦ Аврора открыл каток и возобновил занятия в секциях по фигурному катанию и хоккею? @SamMobilePriem @minsport63 @Depsporta_63 https://t.co/2M1GAcbS7Y

ИСТОЧНИК KP.RU

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