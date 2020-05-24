«Мне бы такого мужчину»: самарец поднялся на кране на балкон любимой с цветами

24 Май 2020 2020-05-24T11:03:02+03:00

Очевидцы пишут, что так джентльмен поздравил свою даму сердца с днем рождения

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Свидетелями романтического поступка стали жители одной из улиц Самары в субботу, 24 мая. Мужчина поднялся на балкон своей возлюбленной на подъемном кране. При этом в руках он держал букет цветов. Очевидцы рассказывают, что так романтик поздравил свою даму сердца с днем рождения.

- Сегодня на работе, так мило! Не удержалась и сделала фото, мужчина с цветами, в возрасте, четвёртый этаж. И он ещё через балкон зашёл и поздравил женщину с днем рождения. Респект и уважение, не перевелись у нас в Самаре джентльмены, которые умеют делать [красивые] поступки, - написала в паблике «Подслушано Самара» местная жительница Екатерина.

- Мне бы такого мужчину, - соглашается другая самарчанка.

Однако нашлись и скептики. Некоторые комментаторы предположили, что мужчина просто провинился и таким оригинальным способом решил вернуть расположение своей возлюбленной.

ИСТОЧНИК KP.RU