2020-05-24T11:18:05+03:00
Общество

«У мечети пустынно, дверь закрыта»: мусульмане Самары отмечают Ураза-байрам дома

На входе в соборную мечеть на Стара-Загоре висит табличка, что молитва в ней совершаться не будет из-за коронавируса
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин призвал верующих отметить праздник дома и отказаться от коллективных молитв в мечетях.Муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин призвал верующих отметить праздник дома и отказаться от коллективных молитв в мечетях.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В воскресенье, 24 мая, мусульмане отменяют один из главных праздников года – Ураза-байрам. Из-за ситуации с коронавирусом многие верующие в этот день решили остаться дома.

- Около Самарской соборной мечети на пересечении улиц Стара-Загора и 22 Партсъезда пустынно. Некоторые верующие все-таки приходят, но их единицы. Они стоят у входа и быстро уходят. На дверях мечети висит табличка, что праздничная молитва из-за коронавируса совершаться не будет, - передает с места событий фотокорреспондент «КП-Самара» Ксения Тимофеева.

При этом муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин призвал верующих отметить праздник дома и отказаться от коллективных молитв в мечетях. Большинство мусульман к этим словам прислушалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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