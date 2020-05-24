Срджан Мияйлович покинет «Крылья Советов»

24 Май 2020 2020-05-24T12:21:30+03:00

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Срджан Мияйлович больше не сыграет за «Крылья Советов». Самарский клуб объявил о том, что не будет продлевать контракт с 26-летним сербским полузащитником, который истекает 31 мая.

- В Самару не прилетел сербский полузащитник Срджан Мияйлович, у которого 31 мая заканчивается контракт с «Крыльями». Принято решение его не продлевать. Срджан сыграл за «Крылья Советов» 72 матча и забил 4 гола. Благодарим Срджана Мияйловича за выступления в составе нашей команды, профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере! – говорится на сайте «КС».

Мияйлович выступал за самарскую команду с 2017 года. До этого полузащитник защищал цвета «Црвены Звезды» и турецкого «Кайсериспора».

ИСТОЧНИК KP.RU