В Самарской области больше нет районов без коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T12:26:06+03:00

Больных коронавирусом нашли во всех районах Самарской области, белых пятен больше нет

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24 мая не осталось белых пятен на карте распространения коронавируса в Самарской области. Одного заболевшего выявили в Елховском районе. Ранее 20 мая одного заболевшего нашли в Кинель-Черкасском районе. Стоит отметить, что основное количество заболевших приходится на три города: Самара, Тольятти и Сызрань. Причем в двух последних - коэффициент заболеваемости выше среднего по региону.

24 мая в Самарской области зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом. По сообщениям оперативного штаба выявлены 121 случай лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. Больше половины заболевших были выявлены с диагнозами ОРВИ и пневмония.

24 мая 47 зараженных были найдены в Самаре, 36 - в Тольятти. Трое зараженных были зарегистрированы в Красноярском районе, по двое - в Шенталинском и Ставропольском районах. Всего за сутки Роспотребнадзор провел 5154 исследования.

До этого были названы самые эпидемиологически опасные места Самарской области. А эксперты рассказали, ждет ли Самару московский сценарий распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU