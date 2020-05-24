2020-05-24T13:39:18+03:00
Общество

С понедельника в Самаре и Новокуйбышевске отключат горячую воду

В областной столице «под ударом» окажутся три района
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В Самаре горячую воду отключат с 25 мая по 7 июня.В Самаре горячую воду отключат с 25 мая по 7 июня.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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В Самаре с 25 мая по 7 июня в трех районах отключат горячую воду. Это коснется жителей Кировского, Советского и Промышленного районов. Все из-за опрессовки тепловых сетей, сообщает «Т Плюс».

- Временно приостановят подачу горячего водоснабжения для жителей и объектов в пределах улиц: Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Московское шоссе, XII Партсъезда, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная, Солнечная, XII Партсъезда, Советской Армии, Ново-Садовая, Гастелло, Санфирова, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Дыбенко, XII Партсъезда, проспект К. Маркса, Черемшанская, - говорится на сайте теплоэнергетиков.

Также без горячей воды придется посидеть и жителям Новокуйбышевска. У них воду отключат с 27 по 29 мая.

- С 27 по 29 мая будут проверены коммуникации Верхней зоны Новокуйбышевска (1-13, 16, 34-37, 40-47, 42а, 43а, 50-56, 58, 58а, 59-63, 61-64, 70 и частично 69 кварталы), - рассказали в «Т Плюс».

Во время опрессовок трубы будут испытывать повышенным давлением. Из-за этого горожан просят не подходить к трубопроводам, которые идут над землей, не стоять около тепловых камер, следить за детьми, не оставлять рядом с теплотрассами свои машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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