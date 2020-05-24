Миодраг Божович и легионеры «Крыльев Советов» прибыли в Самару
В Самару прибыли иностранные тренеры и футболисты «Крыльев Советов» - Миодраг Божович, Войо Чалов, Милорад Байович, Денис Попович, Паул Антон, Деян Радонич. Все они пройдут тест на коронавирус и две недели проведут на карантине, сообщает пресс-служба «КС».
- В течение самоизоляции они не будут принимать участие в тренировочных занятиях «Крыльев», - отметили в самарском клубе.
Напомним, в Самару не прибыл полузащитник Срджан Мияйлович. 31 мая у него заканчивается контракт, «Крылья» решили его не продлевать.
Сейчас сезон РПЛ приостановлен из-за коронавируса. Возобновить чемпионат планируют 21 июня. Все матчи пройдут при пустых трибунах.
Если этот сезон доиграют, то ближайший официальный матч «Крылья Советов» проведут дома против «Ахмата».
ИСТОЧНИК KP.RU