Никаких мостов: полиция рассказала подробности ДТП с женщиной и машиной в речке

24 Май 2020 2020-05-24T19:16:14+03:00

Сейчас в полиции проводят проверку по факту ДТП. Фото: Александра ЛУКЬЯНОВА

Автомобиль просто съехал в кювет, а не рухнул с моста

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В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла днем в воскресенье, 24 мая, в селе Ширяево. Там в результате ДТП пострадала женщина. Очевидцы уверяют, что она была беременна.

- Водитель автомобиля «Волга» допустил съезд в кювет и наезд на женщину-пешехода 1988 года рождения. Пешехода доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В полиции опровергли информацию, что легковой автомобиль упал с моста. Также не подтвердилось, что машина рухнула на рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU