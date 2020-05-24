В Самарской области больше суток разыскивают пропавших мать и маленького ребенка

24 Май 2020 2020-05-24T19:46:37+03:00

Если вы их видели, позвоните по телефонам 8(84652)2-13-51, 8(84652)2-11-96 или 020. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ольга Михайлова вместе с 2-летним Костей ушли из дома в Каменке и до сих пор не вернулись

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В Самарской области полиция разыскивает пропавших больше суток назад маму и ребенка. Ольга Михайлова вместе с двухлетним сыном Костей ушла из дома в селе Каменка в час дня субботы, 23 мая, и до сих пор не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Полицейские незамедлительно приняли меры к розыску пропавших: осмотрели место проживания, установили и опросили очевидцев, изъяли документы, проверяют места возможного пребывания, опрашивают знакомых и близких друзей. Ориентировки направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях. Стражи порядка проводят работу по розыску и установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе с помощью СМИ и общественности, - рассказали в областном главке.

Приметы пропавших. Мама – 20-летняя Ольга Михайлова – рост 150-160 см, овальное лицо, худощавое телосложение, карие глаза, прямой нос, прямые русые волосы средней длины. Была одета в фиолетовую демисезонную куртку, зеленую водолазку и синие джинсы.

Ребенок – Костя Михайлов – рост 80-90 см, худощавое телосложение, светлое овальное лицо, карие глаза, прямой нос, прямые русые волосы, шрам на затылке. На правой ягодице родимое пятно. В тот день на мальчике была черная ветровка с красными рукавами, серые штаны, серые ботинки с белыми вставками.

- В случае получения какой-либо информацией или обнаружения их места нахождения, просьба сообщить в ОМВД России по Шенталинскому району по телефонам ОДЧ: 8(84652)2-13-51, 8(84652)2-11-96, в ближайший отдел полиции или по телефону 020, - отмечают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU