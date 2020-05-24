2020-05-24T20:54:17+03:00
Общество

В Самарской области завершились поиски матери и 2-летнего ребенка

Их нашли, ничего незаконного против них не совершали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жизни и здоровью женщины и малыша ничего не угрожает.Жизни и здоровью женщины и малыша ничего не угрожает.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полиция нашла пропавших 20-летнюю женщину и ее двухлетнего ребенка, которых искали больше суток. Где были мама с сыном все это время, стражи порядка не рассказывают, но отмечают – ничего незаконного против них никто не совершал.

- Сотрудники полиции установили местонахождение мамы и ребёнка. Противоправных действий в отношении них не совершали. Жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, женщина с ребенком пропали в субботу, 23 мая. Они ушли из дома в селе Каменка в районе часа дня и не возвращались больше суток. Полиция начала их поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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