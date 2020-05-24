В Самарской области завершились поиски матери и 2-летнего ребенка
В Самарской области полиция нашла пропавших 20-летнюю женщину и ее двухлетнего ребенка, которых искали больше суток. Где были мама с сыном все это время, стражи порядка не рассказывают, но отмечают – ничего незаконного против них никто не совершал.
- Сотрудники полиции установили местонахождение мамы и ребёнка. Противоправных действий в отношении них не совершали. Жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, женщина с ребенком пропали в субботу, 23 мая. Они ушли из дома в селе Каменка в районе часа дня и не возвращались больше суток. Полиция начала их поиски.
ИСТОЧНИК KP.RU