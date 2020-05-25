2020-05-24T23:25:49+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 25 мая 2020 года: больных все больше, у врачей нет времени на плановые операции

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 25 мая 2020 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По словам главврача тольяттинской больницы, все известные случаи заражения COVID-19 в городе – это 20-30% от общего числа больных.По словам главврача тольяттинской больницы, все известные случаи заражения COVID-19 в городе – это 20-30% от общего числа больных.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заболевших COVID-19 в автомобильной столице России продолжает расти, а медикам некогда заниматься плановыми операциями. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 25 мая 2020.

В Самарской области в конце прошлой недели COVID-19 поставил очередной рекорд – 121 заболевший за сутки. Кусок от этого не самого приятного пирога отхватил и Тольятти. В автограде 36 новых заболевших. У большей части заразившихся инфекцию нашли после того, как их обследовали с внебольничной пневмонией и ОРВИ.

По данным оперативного оперштаба в больницах находятся 421 человек только в Тольятти. Болеют и 16 сотрудников АВТОВАЗа. Двое больных - новички, правда, эти люди не выходили на работу после окончания корпоративного отпуска.

Врачи в это время всеми силами борются с коронавирусом. Главврач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц рассказал, что у них нет времени делать плановые операции, все силы уходят на больных с COVID-19. И это при том, что перестали госпитализировать пациентов, у которых нет симптомов.

- Сегодня мы вынуждены работать только с больными коронавирусом. Им мы делаем все необходимые операции: уже принимали роды, лечили аппендицит, делали коронарное шунтирование сосудов. Надеюсь, что в июне мы сможем вернуться к плановым операциям, - сказал Николай Ренц.

При этом врач убежден – они знают только о 20-30% от всех больных коронавирусом.

Сейчас в Тольятти, как и во всем регионе, действует режим самоизоляции, при котором пока еще можно гулять в парках. Но вот в магазины нужно ходить в масках, в них же - кататься в общественном транспорте. До этого глава города предупреждал, что если заболеваемость будет расти, город могут даже закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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