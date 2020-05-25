2020-05-24T22:40:14+03:00
Общество

В больницах Самарской области пациентов жестко ограничат

Теперь ни сотрудники, ни больные не смогут перемещаться между отделениями без веской причины
Анастасия МЫШКИНА
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В больницах будут действовать новые правилаВ больницах будут действовать новые правилаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В министерстве здравоохранения Самарской области опубликовали изменения в приказ, в котором прописаны правила работы медицинских учреждений в условиях пандемии. В документе написано, как должны действовать врачи, оказывая услуги здравоохранения взрослым пациентам без коронавируса в стационаре.

В приказе говорится, что все работники должны проходить обязательное обследование, иметь средства защиты, пользоваться средствами дезинфекции.

Также одним из пунктов обусловлен запрет перемещения пациентов и сотрудников между различными отделениями. Это может быть сделано только по показаниям, при этом больного должен сопровождать медицинский работник. А вот никаких прогулок из одного отделения в другое быть не должно. Это логично: если вдруг в одном из отделений кто-то заболеет коронавирусом, на карантин отправят только врачей и пациентов этого подразделения. А вот если бы перемещения никто не контролировал, из строя бы в таком случае вышла бы вся больница.

Также в каждом стационаре должен быть ответственный сотрудник, который обеспечит изоляцию пациента, если у него обнаружен COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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