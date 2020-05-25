2020-05-24T23:00:03+03:00
Общество

В Самаре врачи на видео показали работу в "красной зоне"

На кадрах видно, как медики облачаются в защитные скавандры, перемещаются по коридорам и что происходит в палатах
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Врачи в больнице Середавина работают в полной защитеВрачи в больнице Середавина работают в полной защитеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре врачи на видео сняли моменты своего рабочего дня в коронавирусной "красной зоне". Здесь они работают по четыре часа, но в экстренных случаях у койки пациента врачам приходится оставаться дольше. Кадры, которые запечатлел сосудистый хирург Дмитрий Прибытков, показали на канале ГТРК Самара.

На видео можно увидеть, как врачи облачаются в защитные костюмы, надевают две пары перчаток, застегивают защитный костюм. В таком облачении врачам приходится работать, делать операции - это требует особенных усилий и концентрации.

- Так работать, конечно, неудобно, но это лучше, чем быть незащищенными, - отмечает герой съемки.

В этих костюмах на протяжении четырех часов медики перемещаются внутри больницы, заполняют бумаги, ухаживают за пациентами, оказывают им любую помощь. Ранее тольяттинский главврач рассказал, что врачам приходится делать различные операции: от лечения грыжи до принятия родов.

Кадры из красной зоны , места, где в больнице проходят лечение пациенты с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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