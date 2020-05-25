2020-05-24T23:29:19+03:00
Общество

В Самарской области ждут жаркую неделю

Погода будет достаточно приятной, днем столбики термометров поднимутся до +24градусов
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В Самаре ожидается теплая погодаВ Самаре ожидается теплая погодаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области ждут жару. После дождливой и облачной погоды на минувшей неделе, с 25 мая наступает практически настоящее лето, установится средне-жаркая погода. В понедельник потеплеет до +21 градуса, во вторник до +24, а к среде воздух разогреется и до +26.

Главное достижение - теплее станет и по ночам. Температура не опустится ниже 7 градусов и поднимется до 12 градусов и выше. Дуть будет северо-восточный и северо-западный ветер, а вот осадков синоптики не ждут.

С 24 по 27 мая на юге области ожидают высокую пожароопасность - 4 класс. Напомним, что сейчас нельзя ходить в леса, разводить костры - за это можно получить штраф.

Такое повышение температуры - хорошая новость для самарцев, которые устали от низких ночных температур. Несколько раз столбики термометров опускались до нуля, без отопления в квартирах самарцев было не очень комфортно.

Прогноз гидрометцентра России на неделю говорит, что темература останется в районе 24 градусов и в четверг, и в пятницу, а вот в субботу еще больше потеплеет. Причем небольшие осадки могут пройти уже в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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