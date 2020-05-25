В Самаре задержали крупного драгдилера

25 Май 2020 2020-05-25T08:46:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Самары при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали находящегося в наркотическом опьянении 30-летнего мужчину. Произошло это в Советском районе города рядом с одним из многоквартирных домов. При себе у самарца были пакет с наркотиками, а также 20 таблеток различного цвета и формы.

– Дома у задержанного оказалось еще больше: пакетики, пластиковые контейнеры с наркотиками, разноцветные таблетки, электронные весы, техника. На ноутбуке были обнаружены фотографии закладок. Подозреваемый согласился показать тайники на набережной города, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Всего у мужчины оказалось 1088 грамм растительных и 328,5 грамм синтетических наркотиков. При этом гражданин ранее не был судим, а запрещенные вещества приобретал для дальнейшей продажи. Возбуждено более 25 уголовных дел. Материалы отправлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU