Сызранский курсант не доучился 20 дней, чтобы стать летчиком

25 Май 2020 2020-05-25T16:36:48+03:00

Вячеслав Мананников был одним из лучших на своем курсе Фото: Из личного архива героя публикации

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- На его обучение государство потратило 5 млн рублей, он отучился 5 лет, 3 месяца и 10 дней, еще дней 20 и стал бы дипломированным специалистом, - рассказывает «КП-Самара» адвокат Александр Лукинов, который поддерживает в суде интересы бывшего курсанта Сызранского ВВАУЛ Вячеслава Мананникова.

Напомним, молодой человек учился на 5 курсе, когда 4 октября 2018 года попал в больницу со страшной травмой головы. Официальная версия произошедшего – несчастный случай, мол, парень упал с лестницы. Сам Мананников говорит, что была драка, его жестоко избили другие курсанты, отсюда и травма. Следователи следы преступлений не нашли, уголовное дело возбуждать не стали. А у молодого человека «на память» о произошедшем во лбу осталась вмятина.

Кроме того, через несколько месяцев после ЧП его отправили на врачебно-летную комиссию, эксперты не нашли отклонений в мозговой деятельности парня, но все равно признали его негодным к полетам. После этого Вячеслава Мананникова из Сызранского ВВАУЛ отчислили.

Это решение он сейчас пытается оспорить в судах: в Самаре ему уже отказали, на прошлой неделе в обстоятельствах произошедшего разбирался Центральный военный суд.

Против несостоявшегося летчика сыграл рапорт, который он написал в сентябре прошлого года. Кроме прочего, Мананников собственной рукой написал: «От обучения в военных ВУЗах отказываюсь».

Рапорт Вячеслава Мананникова, который мешает ему выиграть делоФото: из личного архива героя публикации.

- Имелось в виду, что он не хочет учиться в других вузах, но, если бы ему предложили другой факультет в Сызранском ВВАУЛ, он бы согласился. Более того, ему обязаны были предложить перевод, но не сделали этого, - считает Александр Лукинов.

Центральный военный суд, однако, посчитал, что «отказываюсь» - значит отказ, и в удовлетворении иска об отмене отчисления Мананникова отказал. Молодой человек собирается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

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Бывший курсант Сызранского летного училища пытается оспорить свое отчисление в суде

Жалобу Вячеслава Мананникова начнут рассматривать в мае (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU