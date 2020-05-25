На Самарскую область надвигается шквалистый ветер

25 Май 2020 2020-05-25T16:33:03+03:00

При этом температура воздуха будет повышаться

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Завтра, 26 мая, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Это связано с порывистым ветром, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду. При этом ожидается переменная облачность без существенных осадков.

– Ночью температура воздуха не поднимется выше 10 градусов, однако днем столбики термометров поползут вверх и достигнут отметки 25°C. В дальнейшем маловероятны осадки, так как на Среднюю Волгу придет циклон, – сообщает Приволжское УГМС.

При этом средняя температура в третьей декаде мая ниже нормы на 1 градус. По расчетам синоптиков, текущая неделя должна быть теплой и практически без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU