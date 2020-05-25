Министерство образования Самарской области рассказало, будут ли переносить 1 сентября в регионе

25 Май 2020 2020-05-25T16:32:04+03:00

В этом вопросе все будет зависеть от эпидемиологической ситуации

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Жители Самары спросили представителей министерства образования и науки Самарской области в твиттере, пойдут ли первоклассники в школу 1 сентября. Отметим, сейчас учебный год заканчивается в дистанционном формате из-за угрозы распространения коронавируса.

– Как только будут сняты ограничения, обучение начнется в очной форме. По словам главы Минпросвещения России, органы власти надеются и сделают все, чтобы школьники встретили 1 сентября за своими партами, в школе, очно, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в этом году пройдет 29 июня. У школьников будет возможность подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Помогать им будут учителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU