2020-05-25T16:32:04+03:00
Общество

Министерство образования Самарской области рассказало, будут ли переносить 1 сентября в регионе

В этом вопросе все будет зависеть от эпидемиологической ситуации
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти надеются, что обойдется без переноса Дня знанийВласти надеются, что обойдется без переноса Дня знанийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Самары спросили представителей министерства образования и науки Самарской области в твиттере, пойдут ли первоклассники в школу 1 сентября. Отметим, сейчас учебный год заканчивается в дистанционном формате из-за угрозы распространения коронавируса.

– Как только будут сняты ограничения, обучение начнется в очной форме. По словам главы Минпросвещения России, органы власти надеются и сделают все, чтобы школьники встретили 1 сентября за своими партами, в школе, очно, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в этом году пройдет 29 июня. У школьников будет возможность подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Помогать им будут учителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, когда начнется ЕГЭ в Самарской области в 2020 году

Дату начала ЕГЭ в Самарской области в 2020 году озвучил Владимир Путин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре рассказали, какие штрафы заплатят магазины, которые нарушают правила режима самоизоляции
В минтрансе Самарской области ответили на жалобы жителей Рождествено из-за очередей на переправе
Индийской пленнице из Самары помогли вернуться на родину
В Тольятти водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе, ДТП попало на видео
Следственный комитет возбудил дело против новокуйбышевской фирмы, задолжавшей своим сотрудникам зарплату
Министерство образования Самарской области рассказало, будут ли переносить 1 сентября в регионе
На Самарскую область надвигается шквалистый ветер
Сызранский курсант не доучился 20 дней, чтобы стать летчиком
Водители на удаленке: 5G впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах
В Самаре продолжают выявлять нарушителей самоизоляции с помощью беспилотников
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Самарской области резко сократилось число нарушителей самоизоляции