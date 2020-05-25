Следственный комитет возбудил дело против новокуйбышевской фирмы, задолжавшей своим сотрудникам зарплату
Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы» против одной из местных фирм. По версии следствия, с октября по декабрь минувшего года организация не платила сотрудникам положенные деньги.
– Задолженность составила не менее 150 тысяч рублей. Сейчас продолжается расследование, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, – говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области.
Следователи подчеркивают, что их основной целью является восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU