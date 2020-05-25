2020-05-25T17:08:24+03:00
Общество

Следственный комитет возбудил дело против новокуйбышевской фирмы, задолжавшей своим сотрудникам зарплату

Люди не видели денег с октября 2019 года
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование дела продолжаетсяРасследование дела продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел по Новокуйбышевску возбудил уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы» против одной из местных фирм. По версии следствия, с октября по декабрь минувшего года организация не платила сотрудникам положенные деньги.

– Задолженность составила не менее 150 тысяч рублей. Сейчас продолжается расследование, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, – говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области.

Следователи подчеркивают, что их основной целью является восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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