2020-05-25T17:27:43+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе, ДТП попало на видео

К счастью, пострадавшей удалось избежать серьезных травм
Михаил ГОРЮНОВ
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ДТП попало на видеоДТП попало на видеоФото: принтскрин видео.
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Сегодня утром, 25 мая, в автомобильной столице страны произошло ДТП. Во 2 квартале Тольятти на улице Дзержинского водитель автомобиля «Киа» сбил девушку, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу.

- Возможно, из-за солнца водитель не заметил пешехода. А девушка не убедилась, что ее пропускают, и бросилась под колеса, - сообщает очевидец в паблике «ЧП Самара | Тольятти».

Автор поста советует водителям быть внимательным. Пешеходам он напоминает смотреть по сторонам.

Добавим, что, к счастью, происшествие обошлось без серьезных последствий. Пострадавшая смогла подняться, а автолюбитель остановился, готовый оказать первую помощь.

В Тольятти сбили женщину на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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