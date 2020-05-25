Индийской пленнице из Самары помогли вернуться на родину

25 Май 2020 2020-05-25T17:24:22+03:00

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После двух месяцев попыток выбраться из "красной зоны" карантина в Индии, штата Гуджарат, самарчанка Мария Рыпинская наконец вернулась на родину.

- Меня эвакуировали в Уфу, приду в себя и расскажу, как это было, - написала девушка в своих соцсетях 24 мая.

"Я не верю, что дома": самарчанка Мария Рыпинская рассказала, как вернулась на родину спустя два месяца в "красной зоне" Индии 00:00 00:00

Практически сразу, в ночь на 25 мая, Марию и других туристов отправили в Самарскую область, но не домой, а в Тольяттинский санаторий "Радуга", который сейчас работает как обсерватор. Там девушке предстоит провести две недели в карантине.

- Никого пока не видела, общаюсь также с телефону со всеми. Если, честно я еще не поняла, что я дома. Ощущения такого нет, потому что вокруг, все те же чужие стены, незнакомые люди. Только вид за окном поменялся. Выходить нельзя даже на балкон. Передать нам ничего нельзя, за исключением предметов личной гигиены, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды-Самара" Мария Рыпинская. - Радует, что осталось только 14 дней, и тогда закончатся мои три месяца в одиночке и я увижу родных.

Пока же Мария наслаждается незамысловатой санаторной едой. Шутит, что после Индии ей все кажется вкусным. Не удивительно, ведь там она питалась только крупами, овощами и фруктами. С 7 по 15 мая ей пришлось сократить и этот небогатый рацион, так как в городе Ахмадобад, где она застряла, в этот период закрыли продуктовые магазины. Девушка похудела с 50 до 39 кг.

Все ее попытки выбраться, найти помощь в консульстве были безрезультатны. Пока в дело не вмешались друзья и журналисты "Комсомольской правды". После нескольких публикации о Марии на сайте "КП-Самара", с ней связались представители правительства Самарской области и помогли ей выбраться из закрытого Индийского штата и вернуться на родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU