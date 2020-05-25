2020-05-25T18:07:54+03:00
Общество

В минтрансе Самарской области ответили на жалобы жителей Рождествено из-за очередей на переправе

Власти пообещали формировать дополнительные рейсы в Самару в зависимости от пассажиропотока
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Жители Рождествено уверяют, что такие очереди угрожают жизни и здоровью людей.Жители Рождествено уверяют, что такие очереди угрожают жизни и здоровью людей.Фото: скриншот с видео
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Жители Рождествено пожаловались властям на огромные очереди у переправы до Самары. Они уверяют – из-за большого числа дачников и отдыхающих приходится стоять часами, такую картину можно наблюдать каждые выходные. Власти пообещали планировать количество рейсов речного транспорта в выходные с учетом пассажиропотока.

- Режим самоизоляции продлен в Самарской области до 31 мая. В связи с этим речные перевозки осуществляются только по маршруту «Самара – Рождествено». В воскресенье 24 мая перевезено 1445 человек. Основной объем пассажиропотока формировался во второй половине дня из Рождествено. Так, на рейсе в 16.00 перевезли 143 человека, а в 18.00 – 242. В связи с этим в 18.40 на дополнительном рейсе перевезли еще 140 человек, а на рейсе, который был в 20.00, 170 пассажиров. Учитывая данные обстоятельства, в выходные дни дополнительные рейсы будут планироваться с учетом распределения фактического пассажиропотока, что позволит уменьшить время ожидания, - рассказали в министерстве транспорта Самарской области.

Жители Рождествено уверяют, что такие очереди угрожают жизни и здоровью людей, т.к. никто не соблюдает меры безопасности, которые должны препятствовать распространению коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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