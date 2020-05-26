2020-05-26T00:55:26+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 26 мая 2020 года: нарушители с "блошиного" рынка

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 26 мая 2020 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За прошедшие сутки в Тольятти +23 заболевших коронавирусом.За прошедшие сутки в Тольятти +23 заболевших коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нарушения на "блошином" рынке, 443 активных больных, правила для тех, кто хочет открыться. Рассказываем эти и другие важные последние новости про коронавирус в Тольятти на 26 мая 2020.

За предыдущие сутки в Самарской области выявили 97 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 23 человека – жители Тольятти. Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 2 118 человек. При этом у семи из 97 заболевших коронавирус протекал бессимптомно. Всего на данный момент в Тольятти амбулаторно и в стационаре лечатся 443 человека. 14 - сотрудники Автоваза. До этого под подозрением находились еще двое, но у них анализы не подтвердили наличие коронавируса.

Непонятной остается ситуация с 1 сентября в Тольятти и в целом по региону. Областное министерство образования в понедельник, 25 мая, немного прояснила ситуацию. По словам чиновников, они сделают все, чтобы ученики встретили День знаний в школах, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Сейчас в автограде продолжает действовать режима самоизоляции. Власти проверяют магазины и рынка. В основном, везде ситуация хорошая, продавцы соблюдают правила, обеспокоенность у проверяющих вызвал только "блошиный рынок" в Центральном районе. Здесь продавцы не носят маски, а покупателей не разделяет социальная дистанция. Власти уже отметили, что будут закрывать все торговые точки и рынки, если здесь будут нарушать законодательство в санитарной сфере.

Также стало известно, что все компании и предприятия, которые хотят работать, должны направить обращение в адрес Роспотребнадзора и уведомить о том, что будут соблюдать все рекомендации ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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