2020-05-26T01:11:35+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, что мешает снять ограничения из-за коронавируса

Губернатор отметил, что пока показатели не самые лучшие и жителям нужно постараться помочь врачам
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров поведал, на каком этапе находится борьба с коронавирусом в регионеДмитрий Азаров поведал, на каком этапе находится борьба с коронавирусом в регионеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме снова обратился к жителям региона и попросил их еще немного потерпеть ограничения, которые появились из-за коронавируса. Он отметил, что пока текущие показатели не дают властям права полностью отменять запреты или даже переходить на следующий этап. В выходные в регионе зафиксировали рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом.

- К сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции никуда не делась. Я хочу попросить вас бережно относиться к своему здоровью . Врачи сегодня делают все возможное и невозможное, нужно им помочь, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор попросил жителей просто заботиться о себе и об окружающих, вести себя ответственно

- Важно благоразумно запастись терпением, сделать рывок и снять ограничения, пока нет таких показателей, которые позволяют это сделать. Режим на эту неделю сохраняем, - резюмировал Дмитрий Азаров.

Напомним, что существует план снятия ограничений и-за коронавируса. В документе прописано, какие показатели должны быть достигнуты, чтобы можно было начать выходить из режима строгой самоизоляции, когда откроются кафе и рестораны, на каком этапе начнут проводить массовые мероприятия. Пока же Самарская область достаточно обеспечена койками, у нас много выздоровевших, но растет число заболевших тоже слишком быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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