2020-05-26T01:56:39+03:00
Общество

В Самарской области объяснили, что делать тем, кто не получил региональную выплату на детей

Такой перевод уже получили почти 20 тыс семей. Но это не все
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Если деньги не пришли, нужно написать заявлениеЕсли деньги не пришли, нужно написать заявлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области уэе более 20 тыс семей получили региональные выплаты на ребенка в связи с коронавирусом. Это мера поддержки для родителей школьников в возрасте от 8 до 18 лет из незащищенных категорий. Такие семьи получают по 5 тыс рублей на каждого школьника. Для этого у них должен быть доход на члена семьи меньше 5407 рублей. Для многодетных семей и матерей-одиночек доход должен быть ниже прожиточного минимума - 10814 рублей.

Решение об оказании такой помощи принял губернатор Дмитрий Азаров. На данный момент начисления уже получили почти 20 тыс семей. Им выплаты оформили автоматически и дистанционно. Но это не все.

Власти объяснили, что если вы претендуете на получение пособия и подходите под одну из категорий, но денег не получили, обращайтесь в соцзащиту по месту жительства до 1 июля 2020 года. Для этого не обязательно идти в заведение лично: подать заявление можно через Социальный портал министерства (suprema63.ru), или же отправить письмо по почте с уведомлением о доставке. Уточнить информацию можно в министерстве соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области объяснили, что делать тем, кто не получил региональную выплату на детей
Фрунзенский мост требуют закрыть для машин
Дмитрий Азаров рассказал, что мешает снять ограничения из-за коронавируса
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 26 мая 2020 года: нарушители с "блошиного" рынка
Главврач самарской больницы рассказал, как дети переносят коронавирус
В Самарской области 16 взрослых и ребенок справились с коронавирусом
В Самаре рассказали, какие штрафы заплатят магазины, которые нарушают правила режима самоизоляции
В минтрансе Самарской области ответили на жалобы жителей Рождествено из-за очередей на переправе
Индийской пленнице из Самары помогли вернуться на родину
В Тольятти водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе, ДТП попало на видео
Следственный комитет возбудил дело против новокуйбышевской фирмы, задолжавшей своим сотрудникам зарплату
Министерство образования Самарской области рассказало, будут ли переносить 1 сентября в регионе
На Самарскую область надвигается шквалистый ветер
Водители на удаленке: 5G впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах
В Самаре продолжают выявлять нарушителей самоизоляции с помощью беспилотников
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Самарской области резко сократилось число нарушителей самоизоляции