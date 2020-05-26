В Самарской области объяснили, что делать тем, кто не получил региональную выплату на детей

26 Май 2020 2020-05-26T01:56:39+03:00

Такой перевод уже получили почти 20 тыс семей. Но это не все

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В Самарской области уэе более 20 тыс семей получили региональные выплаты на ребенка в связи с коронавирусом. Это мера поддержки для родителей школьников в возрасте от 8 до 18 лет из незащищенных категорий. Такие семьи получают по 5 тыс рублей на каждого школьника. Для этого у них должен быть доход на члена семьи меньше 5407 рублей. Для многодетных семей и матерей-одиночек доход должен быть ниже прожиточного минимума - 10814 рублей.

Решение об оказании такой помощи принял губернатор Дмитрий Азаров. На данный момент начисления уже получили почти 20 тыс семей. Им выплаты оформили автоматически и дистанционно. Но это не все.

Власти объяснили, что если вы претендуете на получение пособия и подходите под одну из категорий, но денег не получили, обращайтесь в соцзащиту по месту жительства до 1 июля 2020 года. Для этого не обязательно идти в заведение лично: подать заявление можно через Социальный портал министерства (suprema63.ru), или же отправить письмо по почте с уведомлением о доставке. Уточнить информацию можно в министерстве соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU