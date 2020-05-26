В Самарской области два рецидивиста организовали кражу

26 Май 2020 2020-05-26T09:10:50+03:00

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В селе Пестравка Самарской области произошла кража. Злоумышленники украли два велосипеда, которые были оставлены около подъезда одного из домов. Преступники действовали среди ночи, поэтому пропажа была обнаружена только утром.

– Правоохранители собрали всю необходимую информацию и выяснили, что причастным к преступлению может быть 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Позже он признал свою вину и рассказал, что действовал с 28-летим подельником, который также имеет за спиной суды, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Похищенное имущество удалось благополучно вернуть владельцам в течение всего одних суток. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU